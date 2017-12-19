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Житель Барнаула от нечего делать забил до смерти новорожденную дочьСегодня в 16:05

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Над младенцем он издевался несколько дней.

В Алтайском крае к 10 годам лишения свободы приговорен житель Барнаула. 31-летний мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего. В суде было доказано, что преступление он совершил из хулиганских побуждений.

"Следователями СК и судом установлено, что на протяжении ноября 2016 года мужчина без видимого повода, находясь наедине со своей новорожденной дочерью, систематически наносил ей удары руками и твердым тупым предметом в область головы. 20 ноября 2016 года от полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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