Адвокаты добиваются его оправдания.

19 декабря 2017 года в Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба на приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Ранее его признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам в ИК строгого режима.

По данным федеральных СМИ, адвокаты просят оправдать Улюкаева.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в суде было установлено, что экс-министр получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов. Деньги, по версии следствия, были платой за одобрение покупки госкорпорацией 50% акций "Башнефти".

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