Судья взяла перерыв.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура 19 декабря 2017 года в ходе заседания суда выступила против отправки дела о югорской автокатастрофе на доследование. Решение суда по данному вопросу будет вынесено 20 декабря.

"Родителей и нас не услышали. Соответственно, прокуратура не поддержала наше ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование. Завтра судья будет выносить решение, но мы понимаем, что оно будет о том, чтобы продолжать процесс и выносить решение в объеме того обвинения, которое предъявлено", - сообщил "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

По его словам, вероятнее всего, судья выйдет на прения, а следом – на вынесение приговора.

Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.

По мнению родителей погибших и пострадавших детей, часть виновных оказалась вообще не привлечена к ответственности, а другая привлекается не по тем статьям. Родители не видят в происходящем справедливости и боятся, что ситуация может разрешиться необъективно. "Дети погибли, а государство не может им дать справедливого решения этой проблемы", - отмечает Дядькин.

Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова.

Также 21 ноября был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.

Стоит добавить, что в октябре текущего года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

Позднее родители повторно обратились к Бастрыкину, а также написали открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

По словам Дмитрия Дядькина, результата на обращение родителей пока не последовало: "Пока не знаем результатов, поэтому судить о том, услышали нас или нет, не можем".

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