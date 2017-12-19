На Урале суд приговорил живодера к 5 годам "строгача"Сегодня в 19:08
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За выброшенного с 3 этажа щенка.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил местного ранее судимого жителя Сергея Мурашова к 5 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина признан виновным в "жестоком обращении с животными" и "краже".
Установлено, что в мае 2017 года Мурашов, находясь в своей квартире в доме по улице Новая, вышел на балкон, схватил щенка породы алабай и выбросил его с балкона третьего этажа. Собака погибла.
Спустя 2 месяца уралец проник в комнату своих соседей в коммунальной квартире и похитил денежные средства и имущество на сумму почти 70 тысяч рублей.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", живодер выбросил с балкона не только щенка, но также пятерых котят, кролика и улиток. Когда полиция прибыла на место, "следов" падения других животных уже не было, а потому собрать по ним доказательства не удалось.
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