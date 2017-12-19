В 2 раза.

Верховный суд РФ смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову. Тюремный срок сокращен с 22 до 12 лет, сообщает ТАСС.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также обвиняемый был лишен звания генерал-лейтенанта полиции. Девять его сообщников получили от 17 до 22 лет, передает "Уралинформбюро".

Уголовное дело на оперативников ГУЭБиПК, насчитывающее 400 томов, было заведено в феврале 2014 года. В нем 21 эпизод и 30 потерпевших. По данным следствия, подчиненные Сугробова с его подачи фальсифицировали доказательства преступлений, принуждая чиновников к взяткам. Таким образом полицейские улучшали свою отчетность и двигались по карьерной лестнице, добиваясь званий и больших премий.

Стоит добавить, что бывший зам Дениса Сугробова Борис Колесников покончил с собой во время допроса в Следственном комитете.

Ранее по теме:

Экс-начальника антикоррупционного главка МВД посадили на 22 года