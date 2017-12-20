Возбуждены уголовные дела.

В больницах Златоуста и Челябинска погибли 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Родители малышей посчитали, что в их смерти виноваты врачи, и написали заявления в следственные органы. Возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, следователи дадут оценку действиям медицинских работников. Расследование дел взял на контроль руководитель следственного управления.