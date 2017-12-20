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Челябинские живодеры повесили на заборе щенкаСегодня в 10:12

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Остальных собак заколотили в заброшенном доме.

В Челябинске неизвестные повесили щенка на заборе в одном из садовых товариществ.

"В одном из СНТ, в заброшенных домиках поселилась собака с щенками. Добрая женщина кормила эту семью, приезжая туда по выходным. Также она обратилась к нам для помощи в отлове и стерилизации мамы. Но так как щенки в то время еще не ели самостоятельно, а никто из приютов не откликнулся, было принято решение подождать, когда щенки подрастут, чтобы можно было стерилизовать маму", - рассказывает зоозащитник Владимир Шиленко в одном из пабликов во "ВКонтакте".

На днях женщина не обнаружила собак на привычном месте. Как оказалось, их заколотили в старом доме. Один из щенков не успел убежать под доски, и его повесили на тонком шнурке.

"Даже не укладывается в голове, зачем... Зачем нужно было вешать маленького щенка... Когда семью обнаружили и освободили, мать щенков выбежала из дома, волоча ноги. По все видимости, собака неделю провела без еды и воды", - добавил Шиленко.

В пресс-службе городского УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что после обращения челябинки на место выезжали сотрудники полиции. Сейчас по факту жестокой расправы с щенком проводится проверка.

Волонтеры тем временем ищут тех, кто готов взять выживших собак на передержку.

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