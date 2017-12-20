За 2-миллионный ущерб.

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы". 42-летняя женщина обвиняется в получении взятки, халатности и злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, с августа по ноябрь 2016 года обвиняемая при закупках для нужд поликлиники незаконно подписывала акты выполненных работ, а также накладные о поставке товаров. По факту ни то, ни другое выполнено не было.

Своими действиями женщина причинила поликлинике 2-миллионный ущерб.