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На Среднем Урале будут судить экс-сотрудницу таможенной поликлиники Сегодня в 10:40

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За 2-миллионный ущерб.

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы". 42-летняя женщина обвиняется в получении взятки, халатности и злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, с августа по ноябрь 2016 года обвиняемая при закупках для нужд поликлиники незаконно подписывала акты выполненных работ, а также накладные о поставке товаров. По факту ни то, ни другое выполнено не было.

Своими действиями женщина причинила поликлинике 2-миллионный ущерб.

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