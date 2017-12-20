Его задержали.

В Омутинском районе задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в убийстве зятя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено вечером 18 декабря 2017 года в селе Большой Краснояр. Родственники выпивали в одном из домов на улице Ленина. Разгорелась ссора, и подозреваемый несколько раз пырнул 41-летнего зятя ножом. Мужчина скончался из-за обильной кровопотери.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения.