За хищение земли на 35 миллионов.

Курганский горсуд вынес приговор бывшему первому замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павлу Суханову и главе Большечаусовского сельсовета Галине Лакисовой. Чиновники признаны виновными в мошенничестве. Сухонова отправили в колонию общего режима на 3 года, Лакисову - на 3 года 6 месяцев. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

С 2011-го по 2015 годы обвиняемые разработали схему хищения земельных участков. Они вносили в свидетельства на землю старого образца ложные сведения о праве определенных лиц на участки. При этом фактически наделы были собственностью администрации Кургана. Подобным образом чиновники оформили на подставных лиц 9 участков площадью от 1 400 до 4 800 "квадратов". Землю они продали.

В конечном счете ущерб городской казне превысил 35 миллионов рублей.

Суханова и Лакисову взяли под стражу в зале суда. Ущерб они должны будут возместить.

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