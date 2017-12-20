Зрителей собирали через соцсети.

В Китае на глазах у тысяч человек казнили 10 преступников. Оглашение смертного приговора и приведение его в действие состоялось 16 декабря в городе Луфэн (провинция Гуандун), сообщает 163.com.

Действо проходило на стадионе. 12 человек, обвиненных в наркоторговле, ограблениях и убийствах, привезли в черных полицейских грузовиках. Их поочередно выводили на специально установленную платформу и зачитывали вердикт. Приговоренных к смерти казнили практически сразу.

Зрителей собирали через социальные сети – приглашение было разослано за несколько дней. На распространенном в Сети видеоролике видно, что горожане с интересом наблюдают за происходящим и обсуждают увиденное, передает "Уралинформбюро".

Смертная казнь в Китае применяется чаще, чем в других странах. Преимущественно – за незаконный оборот наркотиков. Власти КНР не раскрывают данные о количестве смертных приговоров, приведенных в исполнение.