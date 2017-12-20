Которая его бросила.

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Когалыма, признав его виновным в убийстве 19-летней возлюбленной. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление было совершено днем 5 января 2017 года. Молодой человек поджидал девушку в подъезде ее дома. Он пришел выяснять отношения, поскольку дама сердца бросила бойфренда, узнав о его судимости за наркоторговлю.

В пылу ссоры молодой человек нанес возлюбленной множественные ножевые ранения. Она скончалась на месте.

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