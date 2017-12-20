И скрылся.

Вечером 19 декабря в Еманжелинске на улице Северной неизвестный напал на мирового судью. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, нападавший избил женщину и нанес ей ножевые ранения. С места происшествия злоумышленник скрылся, его ищут.

По данным местных СМИ, судью госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и повреждением легкого.