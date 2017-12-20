Дольщики жилья так и не дождались.

Уголовное дело в отношении владельца арамильской строительной компании Arctic Group Алексея Васильева передано в суд. Его обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном путем обмана, в особо крупном размере.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, с 2011-го по 2016 год обвиняемый похитил деньги, принадлежащие жилищно-строительному кооперативу "Патруши". Являясь одним из учредителей фирмы застройщика, предприниматель создал ряд организаций, которые должны были заниматься юридическими и бухгалтерскими вопросами, а также выполнять различные ремонтные и строительные работы. По предварительным данным следствия, порядка 30 миллионов рублей мужчина перевел на счета своих номинальных организаций, а впоследствии присвоил.

Пайщиков в кооператив привлекали через рекламу на телевидении, в печатных изданиях и СМИ. Те, кто поверили призывам, желаемого жилья так и не дождались - до настоящего времени строительство дома не завершено.

"С целью изобличения мошеннической схемы свердловской полицией разработан и реализован план следственных действий, включавший в себя проведение ряда обысков и выемок, трудоемких бухгалтерских и строительно-технических экспертиз. В результате тщательного анализа документов и допросов свидетелей установлены номинальные организации, на которые выводились денежные средства ЖСК, собранные с дольщиков. Существенную помощь в изобличении подозреваемого оказали эксперты криминалистического центра, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального полицейского главка, а также гражданские специалисты из Управления капитального строительства", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

Дело Васильева будет рассматриваться в суде Ленинского района Екатеринбурга. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее по теме:

Владельца екатеринбургской Arctic Group взяли под домашний арест