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В Екатеринбурге будут судить серийных угонщиковСегодня в 16:51

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Они похитили 9 Hyundai Solaris.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже автомобилей Hyundai Solaris. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Банда промышляла с марта по май 2017 года в уральской столице и Первоуральске. Мужчины использовали специальное оборудование для взлома замка и запуска двигателя. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, злоумышленники не собирались продавать авто. Они планировали возвращать их владельцам за вознаграждение.

Сообщники связывались с потерпевшими через соцсети и предлагали за них выкуп (его сумма варьировалась в зависимости от рыночной стоимости автомобилей, года выпуска и состояния).

Мужчин задержали 2 мая 2017 года на территории гаражных массивов. Всего они похитили девять машин. Материальный ущерб оценивается в 4,4 миллиона рублей.

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