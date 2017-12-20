Они похитили 9 Hyundai Solaris.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже автомобилей Hyundai Solaris. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Банда промышляла с марта по май 2017 года в уральской столице и Первоуральске. Мужчины использовали специальное оборудование для взлома замка и запуска двигателя. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, злоумышленники не собирались продавать авто. Они планировали возвращать их владельцам за вознаграждение.

Сообщники связывались с потерпевшими через соцсети и предлагали за них выкуп (его сумма варьировалась в зависимости от рыночной стоимости автомобилей, года выпуска и состояния).

Мужчин задержали 2 мая 2017 года на территории гаражных массивов. Всего они похитили девять машин. Материальный ущерб оценивается в 4,4 миллиона рублей.