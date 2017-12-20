×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Влюбленного екатеринбуржца будут судить за сюрприз девушкеСегодня в 17:35

Он выбил окно, чтобы оставить цветы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Екатеринбурга, который пытался сделать сюрприз понравившейся девушке. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Вечером 18 ноября 2017 года молодой человек забрался в квартиру дома на улице Куйбышева. С помощью буксировочного троса он взломал металлическую решетку, установленную на окне. Затем он выбил стекло, оставил в квартире бутылку вина и букет цветов.

Вину юноша полностью признал. Ему грозят обязательные или исправительные работы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
. Сегодня в 21:04

А девушке сейчас надо всё восстанавливать, да? Надо было по морде его этим букетом отлупить. а потом ещё и бутылкой по башке.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×