Он выбил окно, чтобы оставить цветы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Екатеринбурга, который пытался сделать сюрприз понравившейся девушке. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Вечером 18 ноября 2017 года молодой человек забрался в квартиру дома на улице Куйбышева. С помощью буксировочного троса он взломал металлическую решетку, установленную на окне. Затем он выбил стекло, оставил в квартире бутылку вина и букет цветов.

Вину юноша полностью признал. Ему грозят обязательные или исправительные работы.