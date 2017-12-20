Ученика коррекционной школы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Карабаша. Он подозревается в надругательстве и убийстве 14-летнего мальчика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинско области.

Тело подростка нашли 2 апреля 2017 года при тушении пожара в заброшенном доме на улице Пятилетки. По имеющимся данным, погибший мальчик учился в коррекционной школе. В роковой день он вызвал такси и поехал на дачу кормить собак. С тех пор его не видели. Родственники обратились в полицию ближе к полуночи.

Личность подозреваемого в убийстве и поджоге установили в течение дня.

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