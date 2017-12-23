Мужчина задержан.

19 декабря в один из офисов Алматы и школу Южно-Казахстанской области позвонил неизвестный и сообщил о заложенных в зданиях бомбах. Полицейские оперативно выставили оцепление и эвакуировали людей. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий "минер" был задержан. Им оказался 22-летний мужчина, состоящий на учете в психдиспансере.

Проводится досудебное расследование, подозреваемый помещен в ИВС.