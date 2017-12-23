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В Югре отправили за решетку 12 членов банды наркоторговцев21 декабря в 10:28

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Им дали от 11 до 17 лет.

Нижневартовский горсуд вынес приговор 12 участникам банды наркоторговцев. Организатора отправили в колонию строгого режима на 17 лет, остальные получили от 11 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

В 2013 году житель Алтайского края организовал преступное сообщество, которым руководил до марта 2015 года. Один из участников подбирал наркосбытчиков, обучая их делать закладки. Другой определял количество необходимых закладок в каждом городе и направлял информацию третьему соучастнику, который контролировал поступление денег на электронные кошельки и отвечал за зарплату. Непосредственным сбытом занимались 8 человек.

Подсудимые совершили 46 преступлений на территории округа. На момент задержания полицейские изъяли у них более 4 килограммов синтетических наркотиков.

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