Один из потерпевших скончался.

В суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Шурышкарского района. Он обвиняется в убийстве и покушении на двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 1 сентября 2017 года в селе Лопхари. Молодой человек выпивал в компании приятелей 18 и 19 лет. Разгорелась ссора, и обвиняемый схватился за нож. 19-летний юноша скончался на месте, другого госпитализировали.

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