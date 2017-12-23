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Молодая казахстанка пыталась вынести из Китая 250 килограммов черной икры21 декабря в 12:49

  • Текст

В ручной клади.

26-летняя женщина была задержана на границе Китая и Казахстана с 250 килограммами черной икры.

"Гражданка Казахстана следовала из международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в Казахстан", - со ссылкой на погранслужбу республики сообщает агентство Sputnik.

Примечательно, что женщина пыталась пронести ценный груз в ручной клади, передает "Уралинформбюро".

В этот же день пограничники задержали еще одну сильную женщину - 41-летняя гражданка пыталась пронести тем же маршрутом 6 песцовых шуб.

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