В ручной клади.

26-летняя женщина была задержана на границе Китая и Казахстана с 250 килограммами черной икры.

"Гражданка Казахстана следовала из международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в Казахстан", - со ссылкой на погранслужбу республики сообщает агентство Sputnik.

Примечательно, что женщина пыталась пронести ценный груз в ручной клади, передает "Уралинформбюро".

В этот же день пограничники задержали еще одну сильную женщину - 41-летняя гражданка пыталась пронести тем же маршрутом 6 песцовых шуб.