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Беременная американка застрелила парня ради YouTube-славы 21 декабря в 11:59

На глазах у трехлетней дочери.

20-летняя жительница Миннесоты Моналиса Перес призналась в непредумышленном убийстве своего 23-летнего сожителя Педро Руиса. Трагедия произошла во время съемок очередного ролика для YouTube-канала, пишет Star Tribune.

Полгода назад пара решила снять "один из самых опасных роликов в истории". Педро как щит прижал к груди толстую энциклопедию в твердой обложке, а Моналиса с расстояния в 50 сантиметров выстрелила в нее из крупнокалиберного пистолета Desert Eagle. Пуля прошла издание насквозь, от полученного ранения молодой человек скончался.

Весь съемочный процесс, идея которого, по словам женщины, принадлежит главе семейства, проходил в присутствии трехлетней дочери четы, передает "Уралинформбюро".

С тех пор Моналиса успела родить второго ребенка. По решению суда молодая мать должна провести в тюрьме полгода, а затем еще 10 лет носить электронный браслет. Кроме того, ей до конца жизни запрещено владеть огнестрельным оружием.

Стоит отметить, что YouTube-канал Перес и Руиса работает до сих пор и набирает миллионы просмотров.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
АХТУНГ! 21 декабря в 13:04

дебилы

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