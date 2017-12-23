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Челябинская воровка-рецидивистка села на 5 лет21 декабря в 12:02

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Она использовала детей для краж.

Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор 50-летней местной жительнице, признав ее виновной в серии квартирных краж. Она проведет 5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Обвиняемая попадала в квартиры потерпевших с помощью детей. Она подходила на улицах к девочкам 7-9 лет и под разными предлогами (знакомство с родственниками, оказания им помощи) проникала к ним домой. Пользуясь тем, что взрослых не было дома, а дети не наблюдают за ней, женщина обыскивала квартиры и забирала деньги.

По делу проходили 5 потерпевших. Им был причинен ущерб от 9 до 202 тысяч рублей.

Злоумышленница полностью признала вину. Ее дело рассматривали в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Следует отметить, что ранее женщина была трижды судима за аналогичные преступления.

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