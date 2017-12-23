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Контрактник продал "военный" тепловоз за 100 тысяч рублей 21 декабря в 12:46

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И 40 "кубов" досок.

Челябинский гарнизонный военный суд признал служившего в регионе майора виновным в хищении и крупной растрате (ч.3 ст.160 УК РФ). В ближайшие 3 года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Мужчина, будучи начальником склада, решил продать списанный тепловоз, находившийся в его ведении. Локомотив был в хорошем техническом состоянии, так как им практически не пользовались, а в утиль он был зачислен исключительно по истечении нормативного срока эксплуатации.

Найдя покупателя, майор запросил за тепловоз 100 тысяч рублей и 40 кубометров пиломатериала. Осмотрев технику, тот согласился на выдвинутые условия. Мужчинам удалось беспрепятственно вывезти локомотив с территории склада на грузовом тягаче.

Ущерб причиненный Минобороны РФ превысил 570 тысяч рублей. В ходе следствия похищенный тепловоз был найден и возвращен на склад на ответственное хранение.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Приговор не вступил в законную силу.

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