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Свердловчанин с ружьем запугал прохожих21 декабря в 12:36

  • Текст

Он был пьян.

В Тавде задержали 34-летнего местного жителя, который пугал прохожих ружьем. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Хищение оружия" и "Угроза убийством".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина выпивал с приятелем. Когда последний уснул, подозреваемый взял из сейфа ружье и вышел с ним на улицу. С его слов, он просто хотел позабавиться. Дуло ружья мужчина направлял на прохожих и проезжающие авто.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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