Он был пьян.

В Тавде задержали 34-летнего местного жителя, который пугал прохожих ружьем. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Хищение оружия" и "Угроза убийством".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина выпивал с приятелем. Когда последний уснул, подозреваемый взял из сейфа ружье и вышел с ним на улицу. С его слов, он просто хотел позабавиться. Дуло ружья мужчина направлял на прохожих и проезжающие авто.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.