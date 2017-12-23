Дело о нелегальных свалках кека под Екатеринбургом дошло до суда21 декабря в 12:55
- Текст
На скамье подсудимых 2 человека.
В Березовский горсуд направлено уголовное дело в отношении директора "Чистого города" Евгения Загуменова и директора ООО "Уральская Строительная Компания" Виталия Юдина. Они обвиняются в незаконном размещении отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, обезвоженный осадок сточных вод (относятся к рангу опасных отходов - прим.ред.) сбрасывался в районе Талькова Камня, в карьере рядом с поселком Первомайский, на территории карьерной выемки вблизи поселка Рассоха, на территории бывшей войсковой части поселка Монетный, вблизи Арамиля, на 37-м километре Режевского такта и на территории Октябрьского района Екатеринбурга.
В 2015 году крупная свалка кека появилась в Березовском ГО. ООО "Чистый город" незаконно сбрасывал там иловые отложения с Южной очистительной станции "Водоканала". Отходы размещались на почве около лесов и в карьерных выемках. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.
В общей сложности на перечисленных участках было размещено более 32 000 тонн опасных отходов. Ущерб от действий обвиняемых превысил 287,2 миллиона рублей, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В 2017 году МУП "Водоканал" по иску прокурора ликвидировал свалки кека.
Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее по теме:
На месте нелегальной свалки кека в Монетном вырастет лес
Сдвинуть с места помои "Водоканала" поможет суд
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.