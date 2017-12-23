На скамье подсудимых 2 человека.

В Березовский горсуд направлено уголовное дело в отношении директора "Чистого города" Евгения Загуменова и директора ООО "Уральская Строительная Компания" Виталия Юдина. Они обвиняются в незаконном размещении отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, обезвоженный осадок сточных вод (относятся к рангу опасных отходов - прим.ред.) сбрасывался в районе Талькова Камня, в карьере рядом с поселком Первомайский, на территории карьерной выемки вблизи поселка Рассоха, на территории бывшей войсковой части поселка Монетный, вблизи Арамиля, на 37-м километре Режевского такта и на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В 2015 году крупная свалка кека появилась в Березовском ГО. ООО "Чистый город" незаконно сбрасывал там иловые отложения с Южной очистительной станции "Водоканала". Отходы размещались на почве около лесов и в карьерных выемках. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

В общей сложности на перечисленных участках было размещено более 32 000 тонн опасных отходов. Ущерб от действий обвиняемых превысил 287,2 миллиона рублей, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В 2017 году МУП "Водоканал" по иску прокурора ликвидировал свалки кека.

Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы.

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