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Узбекистанец пырнул ножом игравшего в теннис коллегу21 декабря в 14:54

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Который не разрешил к нему присоединиться.

В Краснодаре передали в суд дело узбекистанца, обвиняемого в убийстве соотечественника. Следствие считает, что 24-летний иностранец зарезал коллегу, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Убийство произошло 24 августа 2017 года на территории транспортной компании, где мужчины жили и работали. Предположительно, пьяный злоумышленник попросил знакомого разрешения присоединиться к игре в настольный теннис. После отказа он несколько раз ударил соотечественника ножом.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, но пострадавший умер по пути в больницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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