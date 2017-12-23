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Копейчанин сел на 22 года за убийство 4-месячного сына21 декабря в 15:19

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Тело он сбросил с моста в товарный вагон.

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Копейска, признав его виновным в убийстве 4-месячного сына. Он проведет 22 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено в марте 2013 года. Пьяный обвиняемый задушил младенца, который мешал ему плачем. Труп малыша он положил в переносную люльку, который затем сбросил с моста в проходящий мимо товарный вагон. Тело мальчика обнаружили в одном из населенных пунктов Свердловской области.

Следует отметить, что осужденный с супругой воспитывали еще четверых детей. Семья является неблагополучной. В настоящее время оба супруга лишены родительских прав.

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