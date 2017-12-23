Которая его бросила.

В Уфе задержали 26-летнего узбека, который из ревности зарезал возлюбленную. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике Башкортостан.

Трагедия произошла вечером 20 декабря в одном из магазинов Калининского района. Подозреваемый 17 раз ударил 23-летнюю девушку ножом из-за того, что та решила разорвать отношения. Затем злоумышленник ранил себя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится под охраной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



Видео: ren.tv