Девочка погибла.

Жительница Московской области стала фигуранткой уголовного дела после гибели ее 2-летней дочери. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ.

19 декабря подозреваемая посадила ребенка в ванну, включила воду и отправилась выгуливать собаку. Вернулась она примерно через 7 минут. К этому моменту девочка не подавала признаков жизни, по всему телу погибшей были ожоги.

Подобное происшествие неделей ранее случилось в Калининском районе Челябинска. Оставленная без присмотра 8-месячная девочка утонула в ванне. В отношении ее матери также возбуждено уголовное дело.