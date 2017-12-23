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Москвичка оставила 2-летнюю дочь в ванне кипятка и ушла выгуливать собаку21 декабря в 16:10

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Девочка погибла.

Жительница Московской области стала фигуранткой уголовного дела после гибели ее 2-летней дочери. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ.

19 декабря подозреваемая посадила ребенка в ванну, включила воду и отправилась выгуливать собаку. Вернулась она примерно через 7 минут. К этому моменту девочка не подавала признаков жизни, по всему телу погибшей были ожоги.

Подобное происшествие неделей ранее случилось в Калининском районе Челябинска. Оставленная без присмотра 8-месячная девочка утонула в ванне. В отношении ее матери также возбуждено уголовное дело.

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