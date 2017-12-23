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В Тобольске наркоторговцев отправили за решетку на 87 лет21 декабря в 16:45

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На семерых.

21 декабря Тобольский горсуд вынес приговор семи членам ОПС, признав их виновными в наркоторговле. Лидера банды отправили в колонию строгого режима на 15 лет, остальные участники получили от 8 до 14 лет (на семерых - 87 лет). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Преступное сообщество было создано летом 2015 года. В него вошли молодые люди в возрасте 21-34 лет, в том числе две супружеские пары. Злоумышленники продавали наркотики через Интернет-магазины. В январе 2016 года в Тобольске задержали несколько покупателей зелья, а затем начались задержания членов ОПС.

Из незаконного оборота по этому дело изъяли более 720 граммов "синтетики".

Ранее по теме:
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