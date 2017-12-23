Ее ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Кунгура, обвиняемой в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено вечером 4 сентября 2017 года. Обвиняемая пришла к бывшему сожителю на разборки. Поводом стало воспитание их совместного несовершеннолетнего ребенка. По версии следствия, разгорелась ссора, и женщина несколько раз ударила потерпевшего топором по голове. Мужчина скончался на месте.