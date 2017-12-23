Нашла нового мужа, пока старый трудился в России.

В Таджикистане задержали 41-летнего жителя села Куштеппа. Его подозревают в попытке убийства неверной супруги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

По данным следствия, в то время, как задержанный мужчина зарабатывал деньги в России, его супруга повторно вышла замуж. Обманутый таджикистанец сразу же вернулся на родину, чтобы поквитаться с изменницей.

Злоумышленник напал на 32-летнюю женщину вечером 25 ноября 2017 года. Он несколько раз пырнул супругу ножом. С тяжелыми ранениями пострадавшую доставили в больницу.