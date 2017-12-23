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Ярославский подросток зарезал младшего брата21 декабря в 18:10

  • Текст

Из-за давней вражды.

В Ярославской области задержали 17-летнего студента колледжа по подозрению в убийстве 15-летнего брата. Сейчас решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 19 декабря 2017 года около одной из дач в районе села Сарафоново. Поводом для жестокой расправы послужил давний конфликт между братьями. Старший двумя кухонными ножами нанес подростку около 30 ударов. Юноша скончался на месте.

Тело школьника обнаружила мать, которая отправилась на поиски сына.

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