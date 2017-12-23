×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В столице Урала разыскивают почти 400 обманутых дольщиков21 декабря в 19:04

  • Текст

"Кольцовского дворика".

Полицейские ищут 386 пострадавших от недобросовестного застройщика "Кольцовского дворика" в Екатеринбурге. Именно столько человек в 2013-2016 годах вложились в долевое строительство жилого комплекса в границах улиц Авиаторов - Ракетная - Спутников, но ни квартир, ни денег так и не увидели.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, Главное следственное управление главка возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемыми по нему проходят должностные лица строительной компании.

По данным полковника Горелых, в настоящее время строительство ЖК приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют.

Пострадавших от действий недобросовестной фирмы-застройщика просят обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 15а, кабинет №509. Или звонить по телефонам: (343) 358-70-61, 358-75-95.

Ранее "Уралинформбюро" писало о том, что ЖК "Кольцовский дворик" нашли нового инвестора. Строительные работы на домах №№1 и 2 обещали возобновить в апреле 2018 года. Точные сроки, как и имя нового инвестора, должны озвучить после 25 декабря.

Ранее по теме:
Сдачу долгостроя в Кольцово перенесли на 2018 год

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Безответственная долевка»

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×