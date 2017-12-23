В столице Урала разыскивают почти 400 обманутых дольщиков21 декабря в 19:04
- Текст
"Кольцовского дворика".
Полицейские ищут 386 пострадавших от недобросовестного застройщика "Кольцовского дворика" в Екатеринбурге. Именно столько человек в 2013-2016 годах вложились в долевое строительство жилого комплекса в границах улиц Авиаторов - Ракетная - Спутников, но ни квартир, ни денег так и не увидели.
Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, Главное следственное управление главка возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемыми по нему проходят должностные лица строительной компании.
По данным полковника Горелых, в настоящее время строительство ЖК приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют.
Пострадавших от действий недобросовестной фирмы-застройщика просят обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 15а, кабинет №509. Или звонить по телефонам: (343) 358-70-61, 358-75-95.
Ранее "Уралинформбюро" писало о том, что ЖК "Кольцовский дворик" нашли нового инвестора. Строительные работы на домах №№1 и 2 обещали возобновить в апреле 2018 года. Точные сроки, как и имя нового инвестора, должны озвучить после 25 декабря.
Ранее по теме:
Сдачу долгостроя в Кольцово перенесли на 2018 год
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Ещё в сюжете «Безответственная долевка»
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.