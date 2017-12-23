"Кольцовского дворика".

Полицейские ищут 386 пострадавших от недобросовестного застройщика "Кольцовского дворика" в Екатеринбурге. Именно столько человек в 2013-2016 годах вложились в долевое строительство жилого комплекса в границах улиц Авиаторов - Ракетная - Спутников, но ни квартир, ни денег так и не увидели.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, Главное следственное управление главка возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемыми по нему проходят должностные лица строительной компании.

По данным полковника Горелых, в настоящее время строительство ЖК приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют.

Пострадавших от действий недобросовестной фирмы-застройщика просят обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 15а, кабинет №509. Или звонить по телефонам: (343) 358-70-61, 358-75-95.

Ранее "Уралинформбюро" писало о том, что ЖК "Кольцовский дворик" нашли нового инвестора. Строительные работы на домах №№1 и 2 обещали возобновить в апреле 2018 года. Точные сроки, как и имя нового инвестора, должны озвучить после 25 декабря.

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