Прецедент создан.

Впервые в истории современной России наркоторговца "прописали" в колонию пожизненно. Такой приговор вынес гражданину Таджикистана Шерали Табанову Московский областной суд, передает "Уралинформбюро".

"Еще 14 граждан Таджикистана, проходивших по делу вместе с Табаровым, получили сроки от 6 до 25 лет колонии строгого режима", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

Установлено, что в декабре 2012 года Табаров со товарищи организовал преступное сообщество для сбыта наркотиков в Подмосковье. По делу было изъято 500 килограммов "зелья".

В зависимости от роли и степени участия, участники ОПГ признаны виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков, контрабанде наркотических и психотропных веществ в составе преступного сообщества, а также незаконном пересечении российской границы.