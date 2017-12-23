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В России вынесли первый "пожизненный" приговор наркоторговцу21 декабря в 20:09

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Прецедент создан.

Впервые в истории современной России наркоторговца "прописали" в колонию пожизненно. Такой приговор вынес гражданину Таджикистана Шерали Табанову Московский областной суд, передает "Уралинформбюро".

"Еще 14 граждан Таджикистана, проходивших по делу вместе с Табаровым, получили сроки от 6 до 25 лет колонии строгого режима", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

Установлено, что в декабре 2012 года Табаров со товарищи организовал преступное сообщество для сбыта наркотиков в Подмосковье. По делу было изъято 500 килограммов "зелья".

В зависимости от роли и степени участия, участники ОПГ признаны виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков, контрабанде наркотических и психотропных веществ в составе преступного сообщества, а также незаконном пересечении российской границы.

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