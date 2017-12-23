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Гибель рабочего в Туринске привела ко второй "уголовке"22 декабря в 09:09

  • Текст

О нарушении правил безопасности.

В Туринске после гибели 45-летнего рабочего возбудили второе уголовное дело. На этот раз следователи усмотрели нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Трагедия произошла 29 августа 2017 года у одного из домов на улице Путейцев во время ремонта на тепловой сети. Рабочие МУП "Теплосеть" укладывали бетонные лотки с помощью грузового автокрана. Один из них взялся руками за металлическую стропу, через которую прошел ток. Мужчина погиб на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвиняемым по нему проходит водитель крана. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина возместил потерпевшей стороне моральный и материальный вред, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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