И отправил в больницу свидетеля.

В Караусском районе Костанайской области (Казахстан) по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей сожительницы. Следствие считает, что злоумышленник лишил жизни экс-возлюбленную и пытался зарезать ее подругу, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 19 декабря. В тот день в Октябрьскую сельскую больницу привезли 37-летнюю местную жительницу с колото-резаной раной. Правоохранители, выехавшие по сигналу, нашли в доме, откуда забрали пострадавшую, труп 52-летней дамы с ножевым ранением груди.

Подозреваемым по делу оказался 39-летний бывшей сожитель погибшей. Выяснилось, что все трое вместе пили. Возник конфликт: мужчина схватил нож и ударил в грудь экс-возлюбленную. Свидетельницу происшествия, которая начала кричать, мужчина также пырнул ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.