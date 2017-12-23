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Дело избившего подростка свердловчанина ушло в суд22 декабря в 10:58

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Мужчине грозит 3 года.

Уголовное дело в отношении 29-летнего жителя ЗАТО Свободный передано в суд. Мужчину обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По версии следствия, он 2 октября 2017 года у торгового центра в Нижнем Тагиле избил 12-летнего подростка.

Обвиняемый, считают правоохранители, несколько раз ударил мальчика кулаком, а затем пнул в лицо. Медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и закрытый перелом нижней челюсти.

В пресс-службе областной прокуратуры "Уралинформбюро" рассказали, что свердловчанин пошел на преступление в ответ на поведение малолетнего: он оскорблял мужчину жестами, бросался в него неустановленными предметами и повредил куртку.

"Несмотря на противоправное поведение малолетнего потерпевшего, которое фактически явилось поводом для конфликта, действия обвиняемого взрослого мужчины были оценены органами СКР с точки зрения уголовного закона, поскольку злоумышленник напал на подростка тогда, когда ребенок уже стал убегать от него и прекратил свое противоправное поведение", - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и передало его на рассмотрение мировому судье. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Ранее по теме:
В Нижнем Тагиле мужчина избил 12-летнего ребенка

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