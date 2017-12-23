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Екатеринбургский адвокат встретит Новый год в СИЗО22 декабря в 10:01

  • Текст

Ему продлили арест на 3 месяца.

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил на три месяца срок содержания под стражей адвоката Бориса Искандаряна, обвиняемого во взяточничестве. Он будет находиться в СИЗО до 26 марта 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в инстанции.

По данным следствия, юрист предложил бартер родственникам подозреваемого в приобретении наркотиков: за несколько миллионов рублей он обещал освобождение от уголовной ответственности. Искандаряна задержали с поличным.

Ранее по теме:
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