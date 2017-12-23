Прокурор просит ограничить ему свободу.

25 декабря Дзержинский райсуд Нижнего Тагила огласит приговор хирургу горбольницы №1, который обвиняется в гибели хоккеиста. Гособвинение запросило для него 2 года ограничения свободы с лишением медицинской практики на 2 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Игрок местной хоккейной команды "Спутник" поступил в больницу вечером 6 января 2016 года. Спортсмен жаловался на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги. Врач диагностировал у спортсмена тупую травму живота и назначил проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи с скоплением крови в брюшной полости.

Операция велась без ассистента, хотя такая возможность была, и закончилась тем, что хирург плохо перевязал сосуды.

Состояние хоккеиста стремительно ухудшалось. 7 января возникла послеоперационная несостоятельность швов, что привело к острому массивному артериальному кровотечению из сосудов. Пациент начал жаловаться на боли в области живота и жажду.

После дополнительного осмотра врач зафиксировал внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок и назначил проведение повторной лапаротомии и реанимационных мероприятий. В ходе операции у пациента остановилось сердце.

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