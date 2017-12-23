И угрожал убить.

В Талдомском районе Московской области будут судить 30-летнего узбекистанца. Его обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР, инцидент произошел 9 сентября 2017 года. Следователи выяснили, что пьяный иностранец предложил одной из жительниц деревни Юркино вступить с ним в половую связь. Получив отказ, мужчина схватил нож и пригрозил лишить сопротивляющуюся даму жизни.

Угрожая убийством и избивая свой объект страсти, обвиняемый притащил женщину в спальню, где изнасиловал.

Расследование длилось два месяца, сейчас дело передано в суд.