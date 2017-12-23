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Молодой челябинец задушил 2-летнего племянника одеялом22 декабря в 10:54

  • Текст

Из-за плача.

18-летнего челябинца заподозрили в убийстве 2-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено днем 20 декабря. Подозреваемый пришел в гости к сестре. Женщина ушла в детсад за 5-летним сыном, оставив 2-летнего ребенка под присмотром брата. Когда мальчик начал плакать, юноша задушил его одеялом.

В настоящее время решается вопрос об аресте молодого человека и предъявлении ему обвинения.

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