В самолете.

Поножовщиной закончилась ссора двух пассажиров авиалайнера, летевшего в Калининград.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области, во время перелета 31-летний житель Калининграда снял ботинки. Распространившийся по салону аромат не понравился 54-летнему соседу молодого человека - завязалась словесная перепалка.

После приземления в Храброво выяснение отношений продолжилось на гостевой автостоянке. По предварительным данным, старший из мужчин - житель Светлогорска - достал нож и ударил им в грудь оппонента, защищавшегося от агрессора брусом с гвоздями, подобранным неподалеку.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением - лезвие ножа задело сердце.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.