×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд огласит приговор по делу о гибели рабочего в екатеринбургской "Мечте"22 декабря в 12:01

  • Текст

В конце декабря.

28 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга вынесет приговор 40-летнему екатеринбуржцу, которого обвиняют в гибели рабочего. Гособвинитель запросил для него 2,5 года колонии-поселения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

ЧП случилось 26 февраля 2016. Стрела башенного крана рухнула на пятиэтажку на улице Сакко и Ванцетти, 100. Как выяснилось, машина эксплуатировалась с прогнившим крепежом. Разрушились болты опорно-двигательного устройства крана Potain, из-за чего и рухнула стрела. Погиб машинист. Кроме того, собственнику крана был причинен 10-миллионный ущерб.

Жилой комплекс "Мечта" возводила компания "Форум-групп" Олега Черепанова. Упавший Potain принадлежал подрядчику ООО "Кран-сити", на которого застройщик и "перевел стрелки".

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый отвечал за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он не проверил техническое состояние крана и ненадлежащим образом осуществил его монтаж.

Ранее по теме:
Рухнувший на екатеринбургскую пятиэтажку кран держался на гнилых болтах
В екатеринбургской "Мечте" упала стрела башенного крана

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×