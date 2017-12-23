В конце декабря.

28 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга вынесет приговор 40-летнему екатеринбуржцу, которого обвиняют в гибели рабочего. Гособвинитель запросил для него 2,5 года колонии-поселения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

ЧП случилось 26 февраля 2016. Стрела башенного крана рухнула на пятиэтажку на улице Сакко и Ванцетти, 100. Как выяснилось, машина эксплуатировалась с прогнившим крепежом. Разрушились болты опорно-двигательного устройства крана Potain, из-за чего и рухнула стрела. Погиб машинист. Кроме того, собственнику крана был причинен 10-миллионный ущерб.

Жилой комплекс "Мечта" возводила компания "Форум-групп" Олега Черепанова. Упавший Potain принадлежал подрядчику ООО "Кран-сити", на которого застройщик и "перевел стрелки".

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый отвечал за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он не проверил техническое состояние крана и ненадлежащим образом осуществил его монтаж.

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