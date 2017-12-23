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В Первоуральске начали судить лже-газовиков22 декабря в 13:06

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По обвинению в мошенничестве.

В Первоуральске начался процесс по делу лже-газовиков, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие считает, что трое человек обманывали пенсионеров в небольших населенных пунктах, убеждая их в необходимости установки "газоанализаторов с сигнализацией", передает "Уралинформбюро".

Правоохранители предполагают, что преступную группу организовал Вячеслав Акулов, имевший опыт продажи водяных фильтров. Вместе с ним "газовиков" изображали Александр Ульянов и Татьяна Швецова. Переодетые в униформу газовой службы они приезжали к пожилым людям, предупреждали их об участившихся случаях взрыва бытового газа и предлагали установить специально оборудование.

После этого один из подельников проводил определенные манипуляции с плитой, а остальные отвлекали потерпевших разговорами. Деньги просили только после установки газоанализатора, причем, учитывая убранство квартиры: в домах со свежим ремонтом называли сумму в 18 000 рублей. Для обладателей же старой мебели уменьшали ее в разы. Добычу делили поровну.

Задержать обвиняемых помог один из пенсионеров: он позвонил родственникам, когда к нему нагрянули лже-газовики, а те уже вызвали полицию.

Всего следователи установили 19 фактов преступлений. Общая сумма ущерба – около 200 000 рублей, пишет "Перво66".

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