В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Трехгорного, который покусал полицейского. Он проведет 4 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Стражи порядка доставили молодого человека в больницу для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Из мести задержанный укусил в висок одного из полицейских. Затем, когда его доставили в отдел полиции, он вновь укусил того же сотрудника в предплечье.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (ч.1 ст.318 УК РФ).