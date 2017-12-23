Покусавший полицейского южноуралец сел на 4 года22 декабря в 13:11
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В ИК строгого режима.
Суд вынес приговор 21-летнему жителю Трехгорного, который покусал полицейского. Он проведет 4 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Инцидент произошел в июле 2017 года. Стражи порядка доставили молодого человека в больницу для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Из мести задержанный укусил в висок одного из полицейских. Затем, когда его доставили в отдел полиции, он вновь укусил того же сотрудника в предплечье.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (ч.1 ст.318 УК РФ).
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