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Екатеринбургскому застройщику добавили срок отсидки22 декабря в 13:59

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За незаконное предпринимательство.

Скандальному екатеринбургскому застройщику Владимиру Воробьеву, в феврале 2017 года осужденному на шесть лет колонии за мошенничество, добавили по суду еще шесть месяцев "отсидки". На сей раз бизнесмену было инкриминировано незаконное предпринимательство и отмывание денег, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, осужденный приобретал земельные участки в Екатеринбурге, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а затем без разрешения администрации города и подключения объектов к инженерным сетям возводил на них многоквартирные жилые дома для последующей реализации.

Незаконные многоквартирники на землях ИЖС Воробьев строил на деньги граждан. Однако администрация Екатеринбурга поймала застройщика на нарушении закона и подала иск в суд, который постановил снести пять домов в кварталах улиц Стачек - Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова и Ломоносова – Ярославской – Новаторов.

После вынесения приговора Воробьев умудрился продать несколько жилых помещений в обреченных на снос домах, заключив с покупателями договоры денежных процентных займов. "Часть денежных средств, полученных незаконных путем, он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилые дома и земельные участки в Екатеринбурге", – отметил Валерий Горелых.

Таким образом, гражданам были нанесен ущерб в размере 149 миллионов рублей. Общее число пострадавших от махинаций Воробьева варьируется от десятков до двух сотен человек.

Следует отметить, что "послужной список" Воробьева составляет в общей сложности 22 многоквартирных дома, построенных на землях ИЖС с 2009 по 2013 годы. Однако сам он считает, что строил не многоэтажки, а 3-этажные дома с долями вместо квартир.

По мнению застройщика, это не является нарушением закона. Такое заявление он сделал в августе 2017 года на заседании Свердловского областного суда, рассматривавшего апелляционные жалобы восьми пострадавших граждан. Они требовали признать их обманутыми дольщиками, снять арест с участков и построенных на них домов, а срок лишения свободы Воробьева увеличить до 20 лет лишения свободы.

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