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Поход за минералкой для полицейского из Тавды закончился спецоперацией22 декабря в 14:22

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По задержанию.

Сотрудник ОВД Тавды Андрей Баутов задержал в Екатеринбурге рецидивиста.

Тавдинский полицейский приехал в столицу Урала для лечения в ведомственном госпитале. Мужчина отправился в ТРЦ на улице Малышева, чтобы купить минералки в палату. В магазине Баутов заметил мужчину, который находился в розыске за уклонение от явки в суд. Старший лейтенант стал выбирать место, чтобы безопасно задержать рецидивиста.

"Гражданин тоже узнал сыщика – тот ранее доставлял его в суд за административное правонарушение. Сдаваться добровольно в планы разыскиваемого не входило. Он тут же разбил об пол бутылку пива и начал наносить себе "розочкой" повреждения в область шеи, чтобы угодить в больницу, а не в камеру. Но и на этом мужчина не успокоился, оторвал столбик ограждения, разбил им стекло в окне и убежал на улицу. Началась погоня. Разыскиваемый стал бить лобовые стекла стоявших на светофоре машин", – рассказал "Уралинформбюро" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Андрей Баутов применил прием борьбы, скрутил беглеца и передал его в руки наряду территориального ОВД. Сейчас злоумышленник помещен в СИЗО Ирбита, где будет дожидаться суда по статье "Дача взятки". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За проявленное мастерство при задержании находившегося в розыске человека Андрея Баутова планируют поощрить.

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