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Проректора тюменского вуза будут судить за хищение 180 миллионов22 декабря в 15:02

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С ним на скамью подсудимых попал бизнесмен.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего проректора Тюменского индустриального университета (бывший нефтегазовый университет) Александра Ошибкова и заместителя гендиректора ООО "М-ГРУПП" Алексея Феодорова. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2015 года Ошибков формально устроил в экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза) двух подчиненных сотрудниц и подругу жены. Одной из женщин он дал указание ежемесячно готовить документы на выплату стимулирующих выплат фиктивным работникам и директору завода. Законных оснований для выплат не было. С июля 2015 по июнь 2016 года университету был причинен ущерб на 2 миллиона рублей.

В 2016 году Ошибков от имени вуза заключил договор с Феодоровым на выполнение проектных работ "М-ГРУПП". При этом ранее разработками занималось ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" (его единственным учредителем является университет). Фактически "М-ГРУПП" никаких работ не выполнил, но на счета организации было переведено 10 миллионов рублей (9 миллионов забрал Ошибков, 1 миллион получил Феодоров).

В 2014 году Ошибков, являясь гендиректором ООО "Тюменская буровая компания", под видом продажи ТУИ бурового комплекса через аффилированную московскую фирму похитил 169 миллионов рублей. При этом сам комплекс остался в фактическом владении компании.

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